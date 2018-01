Giornata di acquisti per i listini europei

(Teleborsa) - Finale in territorio positivo per i principali mercati di Eurolandia, Piazza Affari compresa, grazie all'accordo in Germania per formare il Governo. Da segnalare anche l'ottimismo per la congiuntura e per le trimestrali USA.



L' Euro / Dollaro USA scambia a 1,213 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,72%. L' Oro mostra un guadagno frazionale dello 0,64%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con rialzo dello 0,36%.



In forte calo lo spread , che raggiunge 146 punti base (-7 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,98%.



Tra le principali Borse europee si muove in modesto rialzo Francoforte , evidenziando un incremento dello 0,22%, bilancio positivo per Londra , che vanta un progresso dello 0,20%, sostanzialmente tonica Parigi , che registra una plusvalenza dello 0,44%.



Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che termina a 23.430 punti, proseguendo la serie positiva iniziata il 3 di questo mese. Il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 25.820 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,26%), come il FTSE Italia Star (0,3%).



A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,19 miliardi di euro, in calo del 5,35%, rispetto ai 3,37 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 1,83 miliardi di azioni, rispetto ai 1,78 miliardi precedenti.



Su 226 titoli trattati in Borsa, 94 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 118. Invariate le rimanenti 14 azioni.



In buona evidenza a Milano i comparti Servizi per la finanza (+1,24%), Viaggi e intrattenimento (+0,92%) e Banche (+0,78%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti Telecomunicazioni (-0,56%) e Assicurativo (-0,42%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano CNH Industrial , che mostra un forte aumento del 2,50%: FCA ha annunciato un maxi investimento negli USA. Buona performance per Prysmian , che cresce dell'1,77%. Sostenuta Ferragamo , con un discreto guadagno dell'1,64%. Buoni spunti su Exor , che mostra un ampio vantaggio dell'1,50%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su UnipolSai , che ha terminato le contrattazioni con un -1,07%. Piccola perdita per Unipol , che scambia con un -0,83%. Tentenna Telecom Italia , che cede lo 0,60%. Sostanzialmente debole Atlantia , che registra una flessione dello 0,53%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Piaggio (+6,19%), OVS (+4,62%), Banca Ifis (+3,04%) e Cementir (+2,30%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Fincantieri , che ha chiuso con un -2,28%. Seduta drammatica per RCS , che crolla del 2,19%. Scivola Rai Way , con un netto svantaggio dell'1,53%. In rosso Zignago Vetro , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,53%.

