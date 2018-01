Giornata nera per le auto europee. A Milano giÃ¹ Brembo e FCA

(Teleborsa) - Pessimo avvio di anno per il settore automotive europeo, che sta soffrendo con un crollo di oltre 2 punti percentuali sul relativo DJ Stoxx, la maggior perdita giornaliera da luglio dello scorso anno.



A causare il malumore i non brillanti dati sulle immatricolazioni in Francia. A dicembre le vendite di nuove auto sono scese dello 0,5%, zavorrate dalla fuga dei consumatori dalle auto diesel. Per la prima volta dal 2000 le nuove macchine diesel sono risultate meno del 50% del totale.



Secondo il Daily Telegraph, inoltre, in Gran Bretagna le immatricolazioni dovrebbero aver registrato invece un calo del 5% (i dati ufficiali saranno diffusi venerdì).



C'è attesa per i numeri sul mercato italiano, che saranno diffusi questa sera a Borse chiuse.



Intanto soffrono Brembo , peggior titolo del FTSE Mib con una discesa del 3,79%, FCA -3%, Ferrari -2,29% e CNH Industrial -1,25%.



Non va meglio alle francesi Peugeot -2,24% e Renault -2,56%, mentre tra le big tedesche BMW lascia sul parterre il 3,20%, Volkswagen il 2,66%.

