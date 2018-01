Giornata storica per FCA che aggiorna ancora nuovi massimi

FCA

(Teleborsa) -Il titolo del Lingotto è stato supportato dai report positivi degli analisti e nel corso della giornata dopo essere anche stato sospeso per eccesso di rialzo ha aggiornato il massimo storico salendo fino aaggiornando nuovamente i massimi di sempre dopo che ieri 8 gennaio aveva superato il suo record a quota 18 euro.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 19,44 Euro. Rischio di discesa fino a 16,52 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 22,36.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)