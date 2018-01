Giovani e agricoltura, un binomio che funziona sempre di piÃ¹: +9% diÂ giovani agricoltori

(Teleborsa) - Giovani e agricoltura, un binomio che funziona sempre di più. Cresce del 9% il numero di imprese agricole italiane condotte da under 35 che vedono nel cibo Made in Italy nuove e interessanti prospettive di futuro dai campi alla tavola, portando l'Italia al vertice in Europa per numero di aziende condotte da giovani. E' quanto afferma un'analisi della Coldiretti relativa al terzo trimestre 2017 presentata al "Salone della creatività Made in Italy" in occasione della consegna a Roma dei premi per l'innovazione Oscar Green che evidenzia la forte attrattività del settore per le nuove generazioni.



ITALIA LEADER IN UE - I giovani – sottolinea la Coldiretti – prima e meglio di altri, hanno capito che l'Italia per crescere deve puntare su quegli asset di distintività nazionale che garantiscono un valore aggiunto nella competizione globale come il territorio, il turismo, la cultura, l'arte, il cibo e la cucina. L'Italia con 53.475 imprese agricole italiane condotte da under 35 è al vertice in Europa nel numero di giovani in agricoltura.



LA RIVOLUZIONE COMINCIA IN CAMPAGNA - Una presenza che ha di fatto rivoluzionato il lavoro in campagna dove il 70 per cento delle imprese giovani opera in attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l'agricoltura sociale per l'inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l'agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili.

