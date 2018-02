GlaxoSmithKline e Reckitt Benckiser in lizza per il business consumer di Pfizer?

(Teleborsa) - Possibili novità in arrivo nel settore farmaceutico.



Secondo Bloomberg GlaxoSmithKline e Reckitt Benckiser avrebbero presentato offerte d'acquisto non vincolanti per il business consumer di Pfizer , valutato tra i 15 e i 20 miliardi di dollari.



Prima delle due big inglesi avrebbero vagliato l'affare anche Sanofi , Nestle e Johnson & Johnson . Sembra tuttavia che abbiano abbandonato la partita.



Il segmento consumer di di Pfizer include alcuni dei farmaci da banco più venduti al mondo quali Advil e e le vitamine Centrum.

