GO internet accelera: registra 41.881 clienti

(Teleborsa) - Più clienti per GO internet S.p.A., che registra complessivamente nel segmento 4G wireless e nel Fiber-To-The-Home 41.881 clienti al 31 dicembre 2017, +11% rispetto allo stesso periodo del 2016.



"Continua l'espansione della copertura con tecnologia LTE in Emilia Romagna, dove sono operative anche stazioni 4.5G. Nell'ultimo trimestre del 2017 abbiamo installato nuove stazioni radio base LTE nei comuni di Fontevivo e S. Secondo Parmense (Parma), S. Giorgio Piacentino, Carpaneto Piacentino, Cadeo e Cortemaggiore (Piacenza), Mirandola (2 stazioni) (Modena), Imola, Granarolo, Malalbergo, Valsamoggia, S. Agata Bolognese e Medicina (Bologna), S. Mauro Pascoli (Forlì- Cesena). Abbiamo inoltre rafforzato stazioni già attive a Parma, Cesena, Ravenna e Fiorano Modenese. Da segnalare infine il buon andamento dei rinnovi dei contratti che nel mese di dicembre 2017 si sono attestati su 415 unità", ha commentato Flavio Ubaldi, COO e Responsabile Commerciale di GO internet.

