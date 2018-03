Guerra dei dazi, la Commissione UE scende in campo

(Teleborsa) - I venti di guerra sui dazi che spirano negli States arrivano dall'altra parte dell'oceano.Il Collegio dei Commissari dell'Unione Europea, oggi 7 marzo si è riunito allo scopo di trovare una risposta comune dell'UE alle possibili restrizioni all'importazione degli Stati Uniti per l'acciaio e l'alluminio annunciate il 1° marzo scorso. Un'annuncio che ha sollevato diversi dissapori e che ha portato alle dimissioni di Gary Cohn Capo consigliere economico del Presidente USAè pronta a reagire in modo proporzionato e pienamente in linea con le regole del) nel caso in cui le misure statunitensi siano formalizzate e incidano sugli interessi economici dell'UE.Il Collegio ha dato il proprio sostegno politico alla proposta presentata dal presidente, dal vicepresidentee dal commissario per il commercioche dopo la riunione del Collegio ha dichiarato: "Speriamo ancora, in qualità di partner della sicurezza degli Stati Uniti, che l'UE sia esclusa dalle misure annunciate. Speriamo anche di convincere l'amministrazione statunitense che questa non è la mossa giusta".Al momento, precisa,"non è stata intrapresa alcuna azione formale da parte dell', ma abbiamo chiarito che una mossa del genere potrebbe arrecare un danno all'UE,. Per questo ci sarà una risposta solida e proporzionata ma pienamente in linea con le regole del. Il protezionismo non può essere la risposta, non lo è mai", ha tuonato"L'UE rimane disponibile a continuare a lavorare su questo insieme con gli Stati Uniti. L'UE è stata e rimane un forte sostenitore di un sistema commerciale globale aperto e basato sulle regole", ha concluso il commissario per il commercio.