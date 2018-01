Healthcare: Amazon, Berkshire e JP Morgan formano nuova societÃ  per i dipendenti

(Teleborsa) - Amazon , JP Morgan e Berkshire Hathaway hanno raggiunto un accordo su un piano volto a offrire servizi di healthcare ai loro dipendenti negli States. La nuova società risultante dalla partnership offrirà servizi sanitari ai dipendenti e ai familiari americani dei tre gruppi.



I tre colossi lanceranno, infatti, un gruppo indipendente. Un'iniziativa, che è ancora nella fase embrionale di pianificazione ma costituirà uno sforzo a lungo termine "esente da incentivi e vincoli a scopo di lucro". Il piano, per ora, nella fase iniziale e incentrato sullo staff dei tre giganti, potrebbe sconvolgere l'industria healthcare.



La notizia non è stata presa bene dalle aziende del comparto dei servizi sanitari quotate a Wall Street.



Express Scripts Holding , CVS Health , Cigna e Anthem , tutte aziende che operano nel settore sanitario crollano alla borsa di New York. Si teme infatti che l'effetto Amazon sul settore retail, che ha visto diverse aziende costrette a chiudere i battenti, ora colpirà anche l'healthcare.













