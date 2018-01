Honeywell, la trimestrale batte le attese. Alzata la guidance

(Teleborsa) - Il quarto trimestre di Honeywell si è chiuso con ricavi pari a 10,8 miliardi di dollari in aumento rispetto ai 10 miliardi registrati nello stesso periodo di un anno fa e superiori ai 10,7 miliardi stimati dal consensus.



Nel periodo si è registrata anche una perdita di 2,41 miliardi che si confronta con l'utile di 1,03 miliardi riportato nello stesso periodo del 2016. L'EPS rettificato, ossia al netto delle poste ricorrenti, è pari a 1,85 dollari per azione contro gli 1,84 dollari indicato dagli analisti.



Per il 2018, la società ha rivisto al rialzo la guidance, prevedendo un EPS compreso tra 7,75-80 dollari per azione. Una revisione - ha spiegato la società - che riflette "i risultati del 2017 e l'impatto atteso della riforma fiscale USA".

