I futures USA preannunciano un avvio positivo per Wall Street

(Teleborsa) - Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street, che potrebbe proseguire il rimbalzo messo a segno venerdì sera in quella che si è rivelata la peggior settimana borsistica da oltre due anni.



I futures sui principali indici statunitensi sono positivi in un contesto di elevata volatilità.



A condizionare il sentiment i timori per una politica monetaria più aggressiva del previsto - timori ben visibili sul mercato dei titoli di Stato americani, dove i rendimenti dei T-bond viaggiano ai massimi di quattro anni - alla luce del netto miglioramento dei fondamentali economici e dell'inflazione. A tal proposito saranno importanti i numeri sui prezzi al consumo in arrivo mercoledì.



Vuota l'agenda macroeconomica odierna mentre c'è attesa per il bilancio che Donald Trump svelerà oggi. Il Presidente dovrebbe annunciare oltre 200 miliardi di dollari di investimenti nel settore militare e nelle infrastrutture. Prevista anche una consistente somma per la costruzione del muro al confine con il Messico.



A poco meno di un'ora dall'opening bell i futures sull'S&P500 avanzano dell'1,17%, quelli sul Nasdaq dell'1,10% mentre i derivati sul Dow Jones guadagnano l'1,22%.

