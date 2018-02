I mercati europei estendono le perdite

(Teleborsa) - Accentuano le perdite iniziali le principali borse del Vecchio Continente, dopo il PMI europeo deludente e la chiusura in rosso di Wall Street.



Cresce l'attesa per la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed.



Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA , che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,232. L' Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.328,5 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 61,26 dollari per barile, in calo dello 0,86%.



Avanza di poco lo spread , che si porta a 135 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,05%.



Tra le principali Borse europee calo deciso per Francoforte , che segna un -0,81%, Londra è stabile, riportando un misero -0,15%, mentre Parigi arretra dello 0,54%.



Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,86%.



A Piazza Affari non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica Materie prime (-2,29%), Sanitario (-1,43%) e Beni e servizi per l'industria (-1,37%).



In questa giornata da dimenticare per Piazza Affari, nessuna Blue Chip mette a segno un rialzo. Offerta Recordati -2,27% sulla debolezza del settore anche in Europa. Crolla Tenaris , con una flessione del 2,23% sulla flessione del prezzo del greggio, assieme a Saipem -1,93%. Soffre Prysmian , che evidenzia una perdita dell'1,76%. Giù Mediaset -1,51%: potrebbe saltare mediazione con Vivendi. Riflessiva Telecom -0,06%: convocato per venerdì 23 febbraio il CdA straordinario su dossier Persidera. In retromarcia Atlantia -0,93% nel giorno dell'assemblea straordinaria per l'estensione dell'aumento di capitale per l'OPA Abertis.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, FILA (+3,50%) che brilla grazie a un possibile interesse di Blue Skye, Cattolica Assicurazioni (+1,22%), doBank (+1,06%) e Gima Tt (+0,81%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Farmafactoring , che continua la seduta con un -3,65%: BFF ha completato la cessione del 10,1% del capitale. Vendite a piene mani su Sias , che soffre un decremento del 2,44%. Pessima performance per IMA , che registra un ribasso del 2,31%. Sessione nera per Acea , che lascia sul tappeto una perdita del 2,11%.



Sull'AIM brilla Bio On +1,20%: entra nel vivo il progetto di bio plastiche a Parma.

