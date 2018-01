I titoli di Roma e Lazio in calo a Piazza Affari

(Teleborsa) - In caduta libera a Piazza Affari i titoli di A.S. Roma e S.S. Lazio . Il titolo del club giallorosso cede il 3,55%, mentre la squadra bianco celeste arretra del 2,96%.



Le azioni delle due squadre capitoline scontano le sconfitte subite negli ultimi match. La Roma ha perso in casa contro la Sampdoria 0 a 1, mentre il Milan ha battuto la Lazio 2 a 1.

