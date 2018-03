IEG sbarca negli Stati Uniti. Acquista controllo leader allestimenti FB International

(Teleborsa) - Italian Exhibition Group sbarca in USA con l'acquisto del controllo (51%) di FB International, società leader negli allestimenti fieristici fondata nel 1988 dall'imprenditore italiano Fabrizio Bartolozzi.



Un traguardo molto importante per IEG, che in Italia gestisce i due importanti poli fieristici di Rimini e Vicenza, poiché gli Stati Uniti rappresentano il 43% del mercato fieristico mondiale, con prospettive in ulteriore crescita, e perché il settore allestimenti in USA vale oltre 14 miliardi di dollari.



Un mercato che ora IEG presidia direttamente con il nuovo acquisto. FB International ha due sedi operative: una ad Oakland, in New Jersey, in grado di coprire tutta la costa Est, dal Canada a New York fino a Miami, e una a Las Vegas, in Nevada, per la costa Ovest, includendo il Messico.



FB international opera quindi nelle aree più interessanti per lo sviluppo dell'attività fieristica: New York – dove nei giorni scorsi è stata perfezionata l'operazione di acquisto - e Las Vegas, la principale piazza fieristica degli Stati Uniti. FB, grazie a importanti brevetti, ha sviluppato prodotti di proprietà innovativi, evidenziando una costante redditività e un portafoglio clienti di grandi gruppi internazionali come Reed Exhibitions, GL Events, Emerald Expositions e alcune delle più autorevoli fiere tedesche.



Il Presidente e AD di IEG, Lorenzo Cagnoni, sottolinea che FB International è "una realtà in grado di fornire servizi di general contracting e soluzioni allestitive specializzate e taylor made, preziose per i grandi operatori", spiegando che l'operazione si concretizza con la costituzione di una NewCo al 100% di IEG che si chiamerà IEG USA e diventerà lo strumento operativo per nuove iniziative di business, anche con altri poli fieristici italiani. "Abbiamo infatti già in vista nuove acquisizioni", ha anticipato



Il Direttore Generale di IEG, Corrado Facco, parla di operazione "molto importante" e "strategica" anche per "l'esportazione dei nostri prodotti fieristici top negli Stati Uniti e per attirare buyer della maggior economia del mondo alle nostre manifestazioni". "FB International, che vanta tra i suoi clienti oltre a quelli americani i principali organizzatori fieristici europei e internazionali, ci pone ancor più al centro di relazioni determinanti, nuove partnership e prossime joint venture", ha aggiunto il manager di IEG.



"Dopo aver lavorato per 30 anni sull'eccellenza del servizio ed essere riconosciuti leader per la cura del dettaglio, il design e la logistica, abbiamo trovato in IEG il giusto partner per garantirci quell'assetto di gruppo forte ed autorevole che ci permetterà di crescere con rinnovato slancio e di esaltare al meglio il well done made in Italy avviando nuovi ambiziosi progetti di sviluppo", ha dichiarato - conclude Fabrizio Bartolozzi fondatore di FB International.



FB International avrà nel suo top management Fabrizio Bartolozzi come CEO, mentre Corrado Facco ne assumerà la Presidenza. A Carlo Costa, vice Direttore di IEG, viene affidata la presidenza di IEG USA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA