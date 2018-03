Il Var ai Mondiali di calcio di Russia

(Teleborsa) - Il Var fa il suo ingresso ufficiale ai Mondiali di calcio. Lo strumento elettronico di verifica di quanto appena avvenuto in campo, sperimentato con successo pur tra qualche periodica inevitabile polemica nel nost di serie A, sarà utilizzato già nel prossimo Mondiale di calcio in Russia in programma quest'estate. Lo ha annunciato l'Ifab, l'International Football Association Board, in una nota, sottolineando di aver approvato "all'unanimità" l'introduzione del Video Assistant Referees in occasione del 132° congresso svoltosi a Zurigo.



Si apre così una nuova era per il calcio - sottolinea la nota -che che aiuterà a migliorare l'integrità e la correttezza nel gioco". Spetterà ora alla Fifa guidata da Gianni Infantino dare il via libera definitivo all'uso del Var ai mondiali in Russia. La decisione è attesa nella riunione del Consiglio Fifa fissato per il prossimo 15-16 marzo a Bogotà, in Colombia.



Altra novità, la possibilità di una quarta sostituzione nel caso di tempi supplementari.







