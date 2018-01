Ilva, Bellanova: lasciamola fuori dalla polemica elettorale

(Teleborsa) - Tanti i temi al centro della campagna elettorale in vista delle elezioni del 4 marzo. Il Vice Ministro dello Sviluppo Economico, Teresa Bellanova, chiede però di lasciare fuori l'Ilva dalla polemica elettorale.



"Non trascinerei una vicenda di tale rilievo come l'Ilva, con implicazioni umane, sociali, ambientali, economiche, industriali, di enorme portata, e questioni geostrategiche di pur diversa natura ma di importante rilievo come l'approvvigionamento energetico, nel piccolo chiacchiericcio polemico che ha contraddistinto la breve stagione delle candidature.

Ero e sono convinta che di tali vicende o si è in grado di discutere nei luoghi deputati e con approfondita cognizione di causa al momento opportuno oppure è tutta pantomima. Continuo a perseguire l'obiettivo della leale collaborazione istituzionale. E spero, per il bene della Puglia, di non essere l'unica a volerlo fare".

