In calo la Borsa di New York

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones è in calo (-1,37%) e si attesta su 26.076,89 punti in chiusura, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per lo S&P-500 , che archivia la seduta a 2.822,43 punti, in calo dell'1,09%. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-0,82%), come l'S&P 100 (-1,1%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti Utilities (+1,10%) e Information Technology (+0,73%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori Sanitario (-1,45%) e Beni di consumo primario (-0,41%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+4,91%), Microsoft (+2,45%), General Electric (+1,38%) e Nike (+1,32%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Johnson & Johnson , che ha terminato le contrattazioni a -3,03%.



Seduta negativa per Merck & Co , che mostra una perdita dell'1,56%.



Crolla Pfizer , con una flessione del 3,15%.



Sotto pressione Cisco Systems , che accusa un calo dell'1,40%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Take-Two Interactive Software (+7,07%), Electronic Arts (+6,96%), Micron Technology (+4,92%) e Activision Blizzard (+3,56%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Twenty-First Century Fox , che ha chiuso a -4,03%.



Scivola Gilead Sciences , con un netto svantaggio dell'1,73%.



Sottotono Twenty-First Century Fox che mostra una limatura dello 0,68%.



Dimessa Illumina , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

