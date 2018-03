In Europa le donne guadagnano il 16% in meno degli uomini. In Italia il divario minore

(Teleborsa) - Nell'Unione Europea le donne guadagnano in media il 16% in meno rispetto agli uomini.



Ad affermarlo è l'Ufficio di statistica europeo (Eurostat) in un rapporto sul divario retributivo riferito al 2016. In termini monetari, se un uomo guadagna 1 euro l'ora, le donne devono "accontentarsi" di 84 centesimi.



Buone notizie per l'Italia: tra gli Stati membri dell'UE è, insieme alla Romania, il Paese con il gender pay gap più basso, il 5%.



Al top figurano invece l'Estonia (25%), la Repubblica Ceca e la Germania (entrambe attorno al 22%).

