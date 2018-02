In Italia Ã¨ boom dell'e-commerce: 7 consumatori su 10 in negozi online

(Teleborsa) - C'è sempre più feeling tra gli italiani e l'e-commerce, con buona pace per il commercio al dettaglio tradizionale che comincia ad accusare fortemente questa competizione.



Sono infatti più di 43 milioni di italiani che usano internet, con un aumento del 10% nell'ultimo anno e quasi 7 consumatori su 10 che hanno "visitato" un negozio on line.



Lo sottolinea un'analisi di Coldiretti sul rapporto Digital 2018 relativo alla diffusione e all'utilizzo di Internet in 239 Paesi nel mondo pubblicata in occasione dei dati ISTAT che evidenziano una sostanziale stagnazione del commercio al dettaglio nel 2017.



Il settore del "food & personal care" registra in Italia l'incremento maggiore per i consumi al dettaglio (+15%) insieme ai viaggi e davanti ad altre voci come arredamento (+14%), moda (+12%), elettronica (+10%), musica e videogames (+9%) e giochi (+7%).



La spesa media on line degli italiani ha raggiunto i 595 euro a testa all'anno con un aumento dell'8% dal 2017 a oggi, con 1 consumatore su 2 che nell'ultimo mese ha comprato qualcosa sul web.



Un andamento che ha un impatto rilevante sul commercio al dettaglio tradizionale che resiste solo grazie alla vendita degli alimentari che fanno registrare un 1% delle vendite nel 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA