In rosso Wall Street

(Teleborsa) - Giornata "no" per la Borsa USA, in flessione dell'1,37% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, giornata negativa per lo S&P-500 , che archivia la seduta a 2.822,43 punti, in calo dell'1,09%. Negativo il Nasdaq 100 (-0,82%), come l'S&P 100 (-1,1%).



In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori Sanitario (-2,13%), Energia (-2,02%) e Finanziario (-1,22%) sono stati tra i più venduti.



La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Caterpillar (+0,72%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su United Health , che ha chiuso a -4,36%.



Pesante Pfizer , che segna una discesa di ben -3,18 punti percentuali.



Seduta drammatica per McDonald's , che crolla del 2,99%.



Sensibili perdite per Chevron , in calo del 2,53%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Wynn Resorts (+4,88%), Workday (+3,21%), Amazon (+1,42%) e Cerner (+0,92%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Maxim , che ha archiviato la seduta a -6,88%.



In apnea Walgreens Boots Alliance , che arretra del 5,16%.



Tonfo di Mylan , che mostra una caduta del 4,26%.



Lettera su Paccar , che registra un importante calo del 4,13%.

