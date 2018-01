Inarrestabile FCA: titolo tocca nuovi massimi di sempre

(Teleborsa) - Non si ferma la corsa di FCA. Il titolo è arrivato a toccare quota 19,93 euro, nuovo massimo di sempre, dopo aver annunciato un maxi investimento negli Stati Uniti, l'assunzione di 2.500 dipendenti e un bonus di 2.000 dollari per i propri 60.000 impiegati - sempre negli USA.



Reazione analoga a Wall Street: le depositary shares del produttore di auto italo americano hanno infatti guadagnato oltre 7 punti percentuali al Nyse.



In questo momento i titoli Fiat Chrysler stanno mostrando a Piazza Affari un rialzo del 2,89% a 19,55 euro.



Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 19,84 e successiva a 20,36. Supporto a 19,32.







© RIPRODUZIONE RISERVATA