Indigo Capital Partners e Hrs Management interessati a Volotea

(Teleborsa) - I fondi Indigo Capital Partners e Hrs Management mostrano un "serio interesse" per l'acquisizione della compagnia aerea Volotea, la low cost fondata nel febbraio 2012 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, gli stessi che in precedenza avevano lanciato la spagnola Vueling Airlines, i quali hanno potuto contare su tre fondi di private equity: Ccmp Capital Advisor, Axis Partecipaciones Empresariales e Corpfin Capital. Lo riporta la stampa spagnola.



Nel 2017, il management di Volotea aveva affidato a Morgan Stanley l'incarico di individuare nuovi potenziali azionisti. Ora, secondo indiscrezioni stampa, Indigo Capital Partners e Hrs Management starebbero preparando offerte vincolanti, da presentare entro fine marzo 2018.



Indigo Capital Partners è già presente con quote di partecipazione nelle compagnie aeree statunitensi Frontier e Spirit Airlines, nella cilena JetSmart e nell'ungherese Wixx Airlines. Hrs detiene 1,65% di American Airlines e l'1% di AerCap Holdings.





