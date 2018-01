Industria e Innovazione, chiuso aumento di capitale. Inoptato in Borsa dal 30 gennaio

(Teleborsa) - Si è concluso con la sottoscrizione dell'89,2% dell'offerta, per un controvalore di oltre 2,711 milioni di euro, l'aumento di capitale in opzione di Industria e Innovazione .



I 2.532.320 diritti non ancora esercitati - riguardanti la sottoscrizione di n. 4.051.712 nuove azioni, pari al 10,8% del totale, per un controvalore complessivo pari a 328.593,84 euro - saranno offerti in Borsa nelle sedute del 30 e 31 gennaio 2018 e 1, 2 e 5 febbraio 2018, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale, precisa la società in una nota.

