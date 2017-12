Industria, Galassi: le imprese stanno investendo per crescere

(Teleborsa) - Finalmente dopo 10 anni di crisi – e uno sterminio di imprese, che solo una guerra avrebbe potuto causare – le PMI stanno rialzando la testa, pensando di nuovo allo sviluppo e non solo alla tenuta dell'occupazione e alla difesa di quanto costruito con sacrificio. A dichiararlo Paolo Galassi, presidente A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie, ricordando che è l'uomo che guida lo sviluppo, con le sue idee e con le innovazioni, e che la tecnologia è, solo, uno strumento utile a disposizione.



Gli imprenditori, ottimisti nel DNA, ci credono sempre. Nella fotografia scattata dall'Associazione si vedono più richieste di piani di welfare, un crescente aumento di investimenti in macchinari e attrezzature, anche spinti dai numerosi strumenti di finanza agevolata o dall'industria 4.0. I dati nazionali lo confermano con un aumento del 9,1% della domanda per macchinari e impianti trainati dagli incentivi 4.0., in particolare dall'iperammortamento. Un dato simile non si vedeva dagli anni novanta!



Molte le richieste di ricerca di profili professionali. Ma, che tipo di professionalità cerca il manifatturiero? Il 15% operai specializzati e periti meccanici, per il 10% periti elettrotecnici e tecnici informatici, competenze sul 4.0. per il 9%, periti chimici il 5%. Forte attenzione al personale qualificato con lauree scientifiche ma anche umanistiche. Il 30% ricerca collaboratori con formazione tecnica o laureati in area tecnico-scientifica, il 15% nell'ambito del marketing e comunicazione, l'11% sulla web communication e per il 5% esperti in ambito economico – finanziario.



Ma non solo, le imprese stanno investendo sulle competenze interne per crescere, sono oltre 4.200 le ore di formazione finanziata erogate, tra queste il 23% delle PMI punta su marketing e strategia d'impresa, oltre il 30% sulle lingue. E' evidente una tensione allo sviluppo dei mercati esteri e alla strategia di crescita.



Quindi, quali sono le aree su cui stanno puntando? UE (24%, in particolare Germania, UK e Spagna); Nafta (16%, in particolare USA); Asia (13%); Africa (12%); Bacino Mediterraneo e Medio Oriente (11%, in particolare Iran); Estremo Oriente e Sud Est asiatico (10.5%); Mercosur (9.5%); Australia/Nuova Zelanda (4%).



Galassi, concludendo l'intervento sull'anno che si sta per chiudere, ha esortato tutti a non fermarsi all'aumento dell'1,7% del PIL di questo ultimo trimestre. "L'Italia deve battersi per riacquisire la leadership che spetta al secondo paese manifatturiero europeo, che produce e crea ricchezza. Deve, finalmente, essere varata una politica industriale che consenta di competere con gli altri paesi ad armi pari".

