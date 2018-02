Industria, fatturato in crescita nel 2017: massimo dal 2011. Su anche gli ordini

Nella media del 2017 il fatturato dell'industria, corretto per gli effetti di calendario, aumenta in valore del 5,1%, gli ordini del 6,6% (dati grezzi). Lo rileva l'Istat aggiungendo che il dato sul fatturato è il più alto dal 2011 (quando era +6,8%) e che per il solo comparto manifatturiero cresce in volume del 3,3%.



A dicembre, il fatturato dell'industria cresce del 2,5% su novembre e del 7,2% sullo stesso periodo del 2016. Gli ordini mostrano un deciso incremento congiunturale (+6,5%) e tendenziale (+6,9%). La crescita congiunturale del fatturato è dovuta sia al mercato interno (+2,9%), sia a quello estero (+1,9%). Anche gli ordinativi segnano incrementi per entrambi i mercati (+7,6% per il mercato interno e +5,1% per quello estero).



Corretto per gli effetti di calendario (l'Istat spiega che i giorni lavorativi sono stati 18 contro i 20 di dicembre 2016) il

fatturato totale cresce in termini tendenziali del 7,2%, con incrementi del 7,3% sul mercato interno e del 7,1% su quello estero. L'indice grezzo del fatturato aumenta, in termini tendenziali, dello 0,7%: il contributo più ampio a tale incremento viene dalla componente interna dell'energia. Per il fatturato tutti i settori registrano incrementi tendenziali, quello maggiore del comparto manifatturiero si rileva nella fabbricazione di prodotti di elettronica ed ottica (+17,6%).



Nel confronto con il mese di dicembre 2016, l'indice grezzo degli ordinativi segna un aumento del 6,9%. L' Istat spiega che ad aumentare sono tutti i settori, ad eccezione della metallurgia (-0,8%). Particolarmente significativi risultano gli incrementi dell'elettronica (+22,6%) e delle apparecchiature elettriche (+21,4).



Nella media del 2017 il fatturato del settore degli autoveicoli è aumentato del 6,1% (nel 2016 segnava +6,2%), mentre gli ordini sono cresciuti del 3,9%. Solo a dicembre il fatturato di questo settore è aumentato in termini tendenziali dell'1,2% e gli ordini sono diminuiti del 5,8% (dati grezzi).





