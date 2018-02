INPS, pagati oltre 400 mila bonus mamma

(Teleborsa) - Sono stati pagati 400.352 prestazioni di "premio alla nascita" (cosiddetto bonus mamma domani), per un totale di 320 milioni di euro.



Lo rileva l'INPS aggiungendo che dal 4 maggio 2017 sono state presentate 496.134 domande. Le richieste respinte sono state 59.413, mentre 36.369 sono quelle ancora in lavorazione.



Delle 496.134 domande arrivate, ben 153.538 (circa il 31%) sono state presentate online direttamente dal cittadino: un risultato cui si è giunti grazie al programma di acquisizione delle domande, un applicativo user friendly che ha permesso di interagire in maniera semplice con l'Istituto, e grazie anche al più elevato grado di alfabetizzazione informatica della platea interessata al bonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA