Internet Ã¨ lo strumento piÃ¹ utilizzato per la ricerca di lavoro

(Teleborsa) - La ripresa economica attiva il mercato del lavoro, con le offerte che passano soprattutto per il web. Nel corso del 2017 le imprese italiane hanno proseguito i piani di assunzione iniziati negli anni precedenti, con un trend di crescita che si conferma positivo seppure con un leggero rallentamento rispetto al 2016. I dati emersi dall'Osservatorio InfoJobs sul Mercato del Lavoro 2017, confermano come in Italia le offerte di nuovi impieghi crescano del +19,6% rispetto al 2016. Il canale più utilizzato è internet, che raccoglie il 99,8% delle offerte pubblicate.



Va forte il settore della Consulenza Manageriale, che registra il 29,9% delle offerte di mercato, evidenziando una crescita del 110% rispetto al 2016. Bene anche l'ICT (15%) con aumento degli annunci del +11,2% e le Telecomunicazioni (10,9%) che registra una crescita del +19% rispetto al 2016.



A livello geografico la Lombardia si conferma la regione con il maggior numero delle opportunità di lavoro, con il 33,1% delle offerte nazionali. Seguono l'Emilia-Romagna (15,5%) che negli ultimi 3 anni ha superato il Veneto (12,7%). Si posiziona al quarto posto il Piemonte (7,9%) che scalza il Lazio all'ultimo posto della top 5 con il 7,3%.



I Millenials si dimostrano i candidati più attivi. La metà dei candidati iscritti alla piattaforma InfoJobs nel 2017 hanno un'età media inferiore ai 35 anni, dove i giovanissimi under 26 sono l'11,2% del totale e i giovani adulti (26-35 anni) rappresentano la quota maggiore tra le candidature con il 39,2%. A seguire, la fascia 36-45 è il 30,2% del campione, mentre il range 46-55 anni occupa il 14,7% sul totale, entrambi in crescita rispetto al 2016. Solo il 4,6% supera i 55 anni.

