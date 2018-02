Intesa Sanpaolo, Gros-Pietro non prevede fusioni

(Teleborsa) - Nessuna fusione all'orizzonte per Intesa Sanpaolo . Ad assicurarlo il presidente della banca Gian Maria Gros-Pietro a margine del comitato esecutivo dell'ABI.



"Noi, come si dice a poker, siamo serviti", ha detto il top manager aggiungendo che il 2018 "sarà un anno importante, di svolta, che comincia con un'atmosfera positiva per la situazione economica generale. La crescita è avviata, è di carattere strutturale, cosa che rende più facilmente attuabili operazioni bancarie che comunque richiedono tempo".



A livello generale, "è difficile prevedere i tempi ma l'esperienza insegna che quando due o più banche si vogliono aggregare bisogna vedere cosa pensa il regolatore in termini di fabbisogno di capitale. Il mercato poi vuole sapere quali saranno le conseguenze. E' importante che ci sia un pronunciamento sulla gestione degli Npl e sul fabbisogno di capitale".



La proposta della commissione UE - ha aggiunto il presidente - e la revisione dell'addendum della BCE "sono cose che vanno bene. Mi sembra importante vedere anche come si muoveranno le designazioni della commissione europea".

© RIPRODUZIONE RISERVATA