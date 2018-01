Intesa Sanpaolo, il 6 febbraio presentazione piano d'impresa

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo presenterà il suo nuovo piano d'impresa, il prossimo 6 febbraio 2018, ovvero all'indomani del CdA fissato (5 febbraio) per l'approvazione dei risultati consolidati dell'esercizio 2017 e la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, nonché per il via libera al piano d'impresa stesso.



Il CdA per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio della capogruppo e del bilancio consolidato relativi all'esercizio 2017, è previsto il 23 febbraio, mentre l'assemblea di bilancio è in calendario per il 27 aprile.

