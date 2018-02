Intesa, Messina presenta il piano: il titolo accelera in Borsa

Spinge sull'acceleratore il titolo Intesa Sanpaolo nonostante i forti ribassi registrati dalle altre blue chips del listino milanese. A dare linfa alle azioni, contribuiscono le buone indicazioni giunte dai conti di bilancio e dal piano di impresa al 2021, annunciati stamane prima dell'avvio delle contrattazioni insieme alla conversione delle azioni risparmio in ordinario ed a un piano di incentivazione a lungo termine.



"Vogliamo diventare la banca numero uno in Europa" - ha affermato il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina presentando il piano industriale - aggiungendo che Intesa Sanpaolo può contare su un robusto cuscinetto di capitale pari a 10 miliardi di euro anche dopo il rafforzamento delle coperture sui crediti".



"Saremo pronti a pagare dividendi significativi anche sull'esercizio 2018 - ha affermato il top manager - . Il risultato netto dell'esercizio 2018 - ha spiegato - sarà in crescita rispetto al 2017, grazie alla crescita dei ricavi e al continuo cost management che determineranno un aumento del risultato della gestione operativa e grazie alla riduzione del costo del credito che genererà una ulteriore crescita del risultato corrente lordo".





