Iren deliberato aumento capitale riservato per integrazione con ACAM

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di Iren ha deliberato l'aumento di capitale riservato ai soci ACAM. connesso all'operazione di aggregazione di quest'ultima. Sottoscritto, inoltre, l'accordo di investimento fra IREN, ACAM e i soci ACAM.



L'aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo massimo complessivo di 27,7 milioni di euro, con esclusione del diritto di opzione, prevede l'emissione di 27,7 milioni di nuove azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione. Le azioni di nuova emissione saranno destinate esclusivamente alla sottoscrizione entro il termine ultimo del 31 maggio 2018, da parte dei soggetti pubblici soci di ACAM che assumano l'impegno di cedere in favore della Società la propria intera partecipazione detenuta in ACAM. Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato in 2,13 euro per ciascuna azione ordinaria Iren di nuova emissione, di cui Euro 1 da imputare a capitale sociale ed Euro 1,13 a titolo di sovrapprezzo.



I soggetti pubblici soci di ACAM che sottoscriveranno l'aumento di capitale di IREN loro riservato dovranno aderire al patto parasociale che scadrà a maggio del 2019, rinnovandosi tacitamente per ulteriori due anni, salvo disdetta.



Sempre con riferimento all'operazione di aggregazione tra IREN ed ACAM, in data odierna si è, inoltre, provveduto a sottoscrivere il relativo accordo di investimento tra IREN e ACAM e 26 soggetti pubblici soci di ACAM che rappresentano, complessivamente, il 91,3% del capitale sociale di ACAM (inclusi il Comune di La Spezia e Liguria Patrimonio).



I Comuni soci di ACAM che non hanno sottoscritto l'Accordo di Investimento in data odierna sono pari a 6 (di cui 3 non hanno ancora concluso l'iter deliberativo relativo all'operazione di aggregazione con IREN) e rappresentano complessivamente circa l'8,7% del capitale sociale di ACAM. Tali Comuni potranno aderire all' Accordo di Investimento entro e non oltre il 19 gennaio 2018.







