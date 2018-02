ISTAT, la crescita economica tricolore perderÃ  intensitÃ 

(Teleborsa) - La crescita economica dell'Italia perderà slancio nei mesi a venire.



Lo riporta l'ISTAT nella Nota mensile di gennaio, secondo la quale "la lieve riduzione dell'indicatore anticipatore, che si mantiene comunque su livelli elevati, delinea uno scenario di minore intensità della crescita economica".



In un quadro di forte espansione del commercio mondiale, prosegue l'andamento positivo delle esportazioni Italiane, rileva l'Istituto di Statistica, aggiungendo che la produzione del settore manifatturiero registra invece qualche segnale di rallentamento.



In presenza di un aumento del potere di acquisto delle famiglie, cresce la propensione al risparmio mentre l'inflazione si conferma moderata e in ripiegamento.

