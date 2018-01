Italgas resta in vetta al paniere FTSE MIB

(Teleborsa) - Si avvia a chiudere la seduta in rialzo Italgas , che guadagna l'1,91%, confermandosi il miglior titolo oggi a Milano. Il titolo trae un supporto dall'andamento sostenuto del comparto energia ed utilities, ma anche dall'annuncio dell'acquisizione di due importanti business nel centro-Sud Italia.



Analizzando lo scenario tecnico di Italgas si evidenzia tuttavia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 4,898 Euro. Prima resistenza a 5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 4,832.



