Italia terza in Europa per le spese di Natale

(Teleborsa) - Commercio al dettaglio in accelerazione in Italia trainato dall'effetto Natale con quasi un italiano su quattro (23%) che quest'anno ha anticipato le spese delle feste nel mese di novembre. E' quanto rivela la Coldiretti nel commentare i dati dell'Istat sulle vendite al dettaglio di novembre.



L'andamento positivo – sottolinea la Coldiretti - risente dell'aumento delle spese delle feste che sono risultate pari a 528 euro a famiglia in aumento del 4,4%, che colloca l'Italia al terzo posto tra i Paesi Europei dove si è speso di più per il Natale, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Deloitte.



Tra i più gettonati delle feste sono stati i prodotti enogastronomici che infatti fanno registrare i riscontri più positivi nel commercio al dettaglio con un aumento a novembre dell'1,1% rispetto al mese precedente e del 2% rispetto allo scorso anno.



Su base annua, il commercio dei prodotti alimentari cresce in tutte le tipologie distributive tradizionali dalle piccole botteghe (+0,6%) alla grande distribuzione (+2,5%) fino ai discount (+4,5%) che fanno registrare il record assoluto. Risultati ancora più' positivi si registrano pero' – conclude la Coldiretti - per le forme distributive alternative dai mercati degli agricoltori di Campagna Amica ad internet con un o straordinario +16%

