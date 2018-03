Jerome Powell aggiusta il tiro. Fed agirÃ  come da copione

(Teleborsa) - Il neo presidente della Federal Reserveaggiusta il tiro.Nella tanto attesa audizione alla Commissione bancaria del Senato,ha spiegato che la Banca centrale statunitense agirà secondo copione e non "più velocemente", come aveva fatto intendere nella sua prima uscita pubblica con il nuovo incarico allaDunque nulla di nuovo all'orizzonte rispetto alla road map dellache prevede un graduale rialzo dei tassi d'interesse. "Nulla suggerisce che l'inflazione misurata dai salari stia accelerando", ha affermatorassicurando i mercati. Gli investitori adopo le parole del Presidente dellasi sono dati agli acquisti facendo passare gli indici a stelle e strisce al segno positivo, dopo che l'opening bell era stato all'insegna delle vendite.ha affermato che non ci sono prove che l'economia si stia surriscaldando e ha messo l'accento sulla necessità di procedere a rialzi dei tassi in modo "graduale"."L'aumento dei salari degli statunitensi è contenuto e non suggerisce un'accelerazione dell'inflazione", ha spiegato il successore di