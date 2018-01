Juventus, cessione temporanea di Pjaca allo Schalke 04 per 0,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Juventus Football Club comunica di aver perfezionato l'accordo con la società FC Gelsenkirchen-Schalke 04 per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca a fronte di un corrispettivo di 0,8 milioni di euro, da incassare in due rate di pari importo entro il 15 aprile 2018.



Il corrispettivo, precisa il club bianconero in una nota, potrà incrementarsi di ulteriori massimi 0,2 milioni di euro al raggiungimento da parte del calciatore di determinati obiettivi sportivi entro il 30 giugno 2018.

