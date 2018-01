Keurig compra Dr Pepper Snapple. Nasce colosso delle bibite

(Teleborsa) - Mega deal nel settore statunitense del food & beverage. Keurig Green Mountain ha annunciato che rileverà Dr Pepper Snapple dando vita ad un gigante delle bevande con ricavi annuali per 11 miliardi di dollari.



I soci Dr Pepper Snapple riceveranno 103,75 dollari ad azione sotto forma di un dividendo speciale. Inoltre, controlleranno il 13% del capitale della nuova società, mentre il restante 87% sarà dei soci di Keurig.



Il nuovo gruppo sarà pertanto controllato dalla lussemburghese Jab Holding, che farà un investimento da 9 miliardi di dollari come parte del finanziamento della transazione.



L'operazione dovrebbe chiudersi nel secondo trimestre del 2018. La nuova società comprenderà marchi come Dr. Pepper, 7Up e il caffè in cialde Keurig.

© RIPRODUZIONE RISERVATA