L'alpinista Simone Moro con Pobeda Airlines da BGY Airport a conquista Pik Pobeda

(Teleborsa) - La spedizione dell'alpinista bergamasco Simone Moro è partita per la Siberia dall'aeroporto di Orio al Serio con un volo della la compagnia aerea Pobeda Airlines, in russo "Vittoria", iniziando il viaggio alla conquista del Pik Pobeda, vetta appunto siberiana di 3.003 metri nel cuore della regione del Chersky Range. Scalata che sarà affrontata per la prima volta in invernale con una temperatura media di -52° C e con poche ore di luce a disposizione.



Alla spedizione prendono parte Tamara Lunger, compagna di cordata di Moro, e il fotografo Matteo Zanga, ai quali si aggiungerà a Mosca il reporter italo russo Filippo Valoti Alebardi. La partenza è avvenuta dallo scalo di Milano/Bergamo alle 16:30 di lunedì 22 gennaio con il volo per Mosca Vnukovo su uno dei Boeing 737-800 di Pobeda Airlines. Da Mosca comincerà il viaggio all'interno della Russia per arrivare al campo base e iniziare la scalata al Pik Pobeda, montagna circondata dalle aree abitate più fredde del pianeta, dove si è arrivati a toccare -71,3 gradi centigradi.



La compagnia aerea russa Pobeda, che collega tutti i giorni lo scalo bergamasco a Mosca, ha scelto di legare il proprio nome all'impresa che punta alla conquista della vetta dell'omonima montagna siberiana. Un caso di "Nomen Victorum" che gratifica la decisione di Simone Moro, che ha voluto pianificare la spedizione decollando proprio dall'aeroporto della sua città.



Pobeda Airlines opera dal 20 dicembre 2015 il volo giornaliero tra Mosca Vnukovo e l'Aeroporto di Milano/Bergamo, impiegando un Boeing 737-800 Next-Generation da 189 posti. Lo scalo di Vnukovo si trova a 23 chilometri a sud dal centro della capitale russa, alla quale è collegata con il treno Aeroexpress. Il collegamento ferroviario con la città è attivo dalle 06:00 a mezzanotte, con un tempo di percorrenza di 35'.











© RIPRODUZIONE RISERVATA