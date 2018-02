L'Istat rivede paniere per inflazione: lavasciuga e robot aspirapolvere scalzano Mp4

(Teleborsa) - Entrano la lavasciuga, il robot aspirapolvere ed alcuni frutti esotici nel paniere dell'Istat usato per il calcolo dell'inflazione, al posto della spesa per la telefonia pubblica (cabine telefoniche), del canone RAI (ora incorporato nella bolletta elettrica) e del lettore Mp4.



Sono queste la principali novità del 2018, assieme all'utilizzo dei prezzi registrati alle casse di ipermercati e supermercati mediante scannerizzazione dei codici a barre (scanner data) dei beni per la cura della casa e della persona, provenienti dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) del commercio al dettaglio (ipermercati e supermercati). Le quotazioni di prezzo raccolte attraverso gli scanner data provengono da un campione di 1.781 tra ipermercati e supermercati, rappresentativi dell'intero territorio nazionale e di 16 grandi catene della distribuzione al dettaglio.



Nel paniere utilizzato nel 2018 per il calcolo degli indici dei prezzi al consumo figurano 1.489 prodotti elementari (otto in più rispetto al 2017), raggruppati in 920 prodotti, a loro volta raccolti in 404 aggregati. Per il calcolo dell'indice IPCA (armonizzato a livello europeo) viene impiegato invece un paniere di 1.506 prodotti elementari (1.498 nel 2017), raggruppati in 923 prodotti e 408 aggregati.



L'aggiornamento tiene conto delle abitudini di spesa delle famiglie. Quest'anno entrano nel paniere cinque nuovi prodotti: l'Avocado, il Mango, i Vini liquorosi, la Lavasciuga e il Robot aspirapolvere. Escono dal paniere la Telefonia pubblica, il Canone Rai e il Lettore Mp4.



Sono 79 i comuni che contribuiscono alla stima dell'inflazione per il paniere completo (80 nel 2017); la copertura territoriale dell'indagine è pari all'83,2% in termini di popolazione provinciale.



Nella struttura di ponderazione del paniere NIC aggiornata al 2018 si segnala l'aumento del peso di Trasporti e Servizi ricettivi e di ristorazione a cui si contrappone il calo di quello dell'Istruzione. La divisione di spesa Prodotti alimentari e bevande analcoliche continua ad avere il peso maggiore nel paniere (16,51%), seguita da Trasporti (14,67%), Servizi ricettivi e di ristorazione (11,74%) e Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (10,80%).







