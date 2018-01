L'Italia si conferma prima in Europa per prodotti Dop, Igp e Stg

(Teleborsa) - L'Italia si conferma il primo Paese per numero di riconoscimenti Dop, Igp e Stg conferiti dall'Unione europea. I prodotti agroalimentari di qualità riconosciuti al 31 dicembre 2016 sono 291 (13 in più sul 2015); tra questi, quelli attivi sono 279 (95,9% del totale), spiega l'ISTAT nel report "I prodotti agroalimentari di qualità Dop, Igp, Stg".



Rispetto al 2015 il numero di produttori di Dop, Igp e Stg è aumentato del 4,4%, trainato dal Mezzogiorno dove si è registrato un incremento del 12%.



Fra i principali settori risultano in crescita i formaggi, gli ortofrutticoli, i cereali e gli oli extravergine d'oliva.



Nel 2016, gli ortofrutticoli e cereali hanno conseguito 4 nuovi riconoscimenti, le paste alimentari 3, gli oli extravergine di oliva e i prodotti di panetteria 2, le preparazioni di carni e i formaggi 1.



I settori con il maggior numero di riconoscimenti sono: ortofrutticoli e cereali (110 prodotti), formaggi (52), oli extravergine di oliva (45) e preparazioni di carni (41); carni fresche ealtri settori comprendono, rispettivamente, 5 e 38 specialità.



Le regioni con più Dop e Igp sono Emilia-Romagna e Veneto (rispettivamente 45 e 38 prodotti riconosciuti).

