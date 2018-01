La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,88%, a 25.295,87 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per lo S&P-500 , che termina la giornata a 2.743,15 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,13%); in rialzo lo S&P 100 (+0,77%).



Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti Information Technology (+1,18%), Sanitario (+0,90%) e Materiali (+0,89%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Boeing (+4,00%), Visa (+2,39%), United Health (+1,88%) e Caterpillar (+1,56%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su JP Morgan , che ha archiviato la seduta a -0,69%.



Senza slancio Walt Disney , che negozia con un -0,05%.



Dimessa Goldman Sachs , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Xilinx (+5,19%), Electronic Arts (+4,85%), Jd.Com (+4,51%) e Align Technology (+3,33%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ulta Beauty , che ha chiuso a -2,83%.



In primo piano Micron Technology , che mostra un forte aumento del 4,22%.



Vendite a piene mani su Maxim , che soffre un decremento del 2,08%.



Pessima performance per Check Point Software Technologies , che registra un ribasso del 2,08%.

