La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

(Teleborsa) - A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,85%, a 26.616,71 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lo S&P-500 termina la giornata in aumento dell'1,18%. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,49%); in denaro lo S&P 100 (+1,27%).



Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti Energia (-1,55%), Utilities (-1,28%) e Telecomunicazioni (-1,28%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+1,62%), Wal-Mart (+1,09%), General Electric (+0,90%) e Cisco Systems (+0,68%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Caterpillar , che ha terminato le contrattazioni a -2,69%.



Seduta senza slancio per Chevron , che riflette un moderato aumento dello 0,24%.



Affonda Apple , con un ribasso del 2,07%.



Sotto pressione Coca Cola , che accusa un calo dell'1,73%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Maxim (+12,57%), Gilead Sciences (+3,94%), Netflix (+3,63%) e Regeneron Pharmaceuticals (+2,28%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Wynn Resorts , che ha chiuso a -9,32%.



Bilancio decisamente positivo per Lam Research , che vanta un progresso dell'1,67%.



Crolla Applied Materials , con una flessione del 3,13%.



Buona performance per Netease , che cresce dell'1,92%.

