La Cina medita lo stop agli acquisti di bond governativi USA

(Teleborsa) - La Cina potrebbe diminuire o azzerare gli acquisti di obbligazioni sovrane degli Stati Uniti.



Secondo il Governo cinese i titoli di Stato americani sarebbero al momento meno attraenti rispetto ad altri asset. Inoltre le tensioni commerciali tra USA e Cina stanno avendo un peso non indifferente nell'eventuale cambiamento di rotta di Pechino,riferisce Bloomberg, che cita fonti a conoscenza dei fatti.



L'indiscrezione ha messo in agitazione gli operatori anche perché il mercato globale delle obbligazioni di Stato è già sotto pressione in scia alle politiche di ritiro degli stimoli da parte delle maggiori banche centrali.



Il mercato dei sovereign bond statunitensi è il più grande al mondo con un controvalore di 14.500 miliardi di dollari.

