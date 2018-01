La raccolta pubblicitaria recupera in autunno

(Teleborsa) - Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia chiude il mese di novembre 2017 in crescita del 2,9%. Al netto di search e social, la raccolta segna un +1,1%. Lo segnala Nielsen, aggiungendo che da inizio anno la raccolta è invariata rispetto allo stesso periodo del 2016 (-2,6% senza search e social).



"Dopo il rallentamento del mese scorso, a novembre il mercato ha raggiunto quota zero - - spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen -. A meno di sorprese dell'ultima ora, l'anno chiuderà in positivo con una crescita entro l'1%. Si avvia dunque alla conclusione un 2017 caratterizzato da una primavera in sostanziale parità, da una perdita nei due mesi estivi, che si confrontavano con gli eventi sportivi dell'anno precedente, e da un autunno in recupero".



Relativamente ai singoli mezzi, la TV a novembre torna in positivo (+2,7%), chiudendo il periodo cumulato a -2,2%.



L'andamento della stampa continua a essere in calo: nel singolo mese, i quotidiani e i magazine perdono rispettivamente l'1,5% e il 3,8%, portando la raccolta nei primi undici mesi dell'anno rispettivamente a -8,4% e -6,4%.



Prosegue, invece, il buon trend della radio che chiude il periodo cumulato con una crescita del 5,5%, grazie a un mese di novembre che conferma il positivo momento del mezzo (+9%).



Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo del web advertising nel periodo cumulato (gennaio-novembre) chiude in positivo a +7,5% (+1%, se si escludono il search e il social).



Sempre buono l'andamento della GoTV (+11,8%) e del transit (+4,7% nel periodo cumulato), mentre il cinema conferma l'andamento positivo (+4,2%).

