La ripresa dell'economia globale sostiene il bilancio di DowDupont

(Teleborsa) - Bilancio in crescita per DowDuPont .



Il colosso statunitense della chimica nato dalla fusione tra Dow Chemical e DuPont ha chiuso il quarto trimestre con una perdita netta di 1,26 miliardi di dollari, o 54 cent ad azione, a fronte del passivo di 33 milioni, o 3 cent ad azione, messo a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente.



Escludendo le poste straordinarie l'utile per azione è di 83 cent, ben al di sopra dei 67 cent stimati dagli analisti.



I ricavi sono balzati da 13 a 20 miliardi di dollari superando i 19,5 miliardi di dollari del consensus.



L'Amministratore Delegato Andrew Liveris ha spiegato che tali risultati sono il frutto del miglioramento dell'economia globale.

