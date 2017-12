Landi Renzo cede immobile a Pechino

(Teleborsa) - Landi Renzo ha ricevuto l'intero pagamento relativo alla cessione dell'immobile di proprietà in Cina a Pechino. La vendita definitiva sarà perfezionata nel corso del mese di gennaio 2018.



L'importo incassato per la futura cessione dell'asset è pari a 35 milioni di renminbi corrispondenti a circa 4,5 milioni di euro ai cambi attuali. L'immobile ha un valore in bilancio pari a circa 1,3 milioni di euro per cui la plusvalenza prevista che risulterà, al lordo delle tasse, sarà pari a circa 3,2 milioni di euro.



Amministratore Delegato del Gruppo Landi ha dichiarato:



"La vendita dell'immobile in Cina rappresenta un altro tassello considerevole nell'esecuzione del piano strategico annunciato al mercato lo scorso settembre", ricorda l'Ad Cristiano Musi, aggiungendo che "la dismissione degli asset non core è infatti un pilastro importante del piano stesso" e che ciò "permette quindi di rafforzare ulteriormente l'equilibrio finanziario del Gruppo e di concentrare i nostri sforzi sulle altre azioni previste nel piano".

