Lavoro, con Garanzia Giovani 360 mila occupati nel 2017

(Teleborsa) - Al 31 dicembre 2017, i ragazzi fino ai 29 anni che, dopo l'inserimento nel programma Garanzia Giovani risultano occupati, sono 359.348.



E' quanto fa sapere il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti: più di 1,2 milioni di persone registrate e oltre 982 mila prese in carico dai centri per l'impiego. In 508.859 sono stati avviati a una politica attiva, mentre 473.730 profilati e orientati (115.378 dei quali con orientamento specialistico e accompagnamento). Il totale dei giovani occupati sono stati quasi 360 mila.



Con il bonus occupazione (2015-2016) ci sono state 63.934 assunzioni incentivate; con l'incentivo occupazione giovani (2017) sono state 68.900; con il super bonus (trasformazione tirocini 2016) sono state 10.946. Il totale delle assunzioni incentivate è pari a 143.780.



"All'inizio è stato difficile far partire il programma e si sono consolidati giudizi che oggi non considero coerenti con i risultati, giudizi che ora vanno aggiornati" - afferma il ministro.



Il programma è stato rifinanziato per 1,27 miliardi di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA