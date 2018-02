Le Borse europee accentuano le perdite

(Teleborsa) - Seduta nera per Piazza Affari e per le altre borse europee, che tornano a registrare pesanti perdite dopo il rimbalzo di ieri.



Dal Bollettino mensile della BCE emerge che l'Eurozona prosegue sulla strada di un'espansione solida e generalizzata.



L' Euro / Dollaro USA mostra un calo dello 0,33%. L' Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un -0,24%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) si attesta su 61,31 dollari per barile (-0,78%).



Invariato lo spread , che si posiziona a 121 punti base, con il rendimento del BTP decennale all'1,95%.



Tra i listini europei sotto pressione Francoforte , che accusa un calo dell'1,25%, scivola Londra , con un netto svantaggio dello 0,89%, in rosso Parigi , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.



Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,46% sul FTSE MIB .



Risultato negativo a Milano per tutti i settori, specialmente per Materie prime (-3,05%), Utility (-2,98%) e Tecnologico (-2,57%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unicredit (+1,84%) e Banco BPM (+1,51%) dopo i conti 2017. I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati , che continua la seduta con un -3,62%. Sensibili perdite per Saipem , in calo del 3,35%. In apnea Enel , che arretra del 3,20%. Tonfo di STMicroelectronics , che mostra una caduta del 3,11%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, doBank (+2,13%), Saras (+1,13%), Zignago Vetro (+1,00%) e El.En (+0,87%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sias -5,14%. Lettera su Datalogic , che registra un importante calo del 4,13%. Affonda Salini Impregilo , con un ribasso del 4,03%. Crolla Biesse , con una flessione del 3,04%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA