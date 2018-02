Le Borse europee recuperano dai minimi grazie a Wall Street

(Teleborsa) - L'avvio in verde di Wall Street giova ai mercati europei, che si risollevano dai minimi in chiusura di seduta.



A scatenare le vendite sugli eurolistini la performance negativa del mercato USA della vigilia e il PMI europeo deludente.



Sul valutario l' Euro / Dollaro USA continua la seduta con un calo dello 0,21% mentre tra le commodities l' Oro è stabile su 1.328,6 dollari l'oncia, il petrolio (Light Sweet Crude Oil) scambia con un calo dello 0,36%.



Sulla parità lo spread , che rimane a quota 133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,05%.



Tra le principali Borse europee Francoforte termina con una limatura dello 0,24% mentre Londra viaggia in controtrend riportando un rialzo dello 0,62%, complice anche l'inatteso calo dei sussidi alla disoccupazione. Bilancio positivo anche per Parigi , che vanta un progresso dello 0,24%.



Sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che annulla le perdite accumulate nel corso della sessioni attestandosi a 22.646 punti. Sui livelli della vigili anche il FTSE Italia All-Share , che si posiziona a 24.891 punti, mentre il FTSE Italia Mid Cap lima lo 0,18%, come il FTSE Italia Star (-0,1%).



Tra i best performers di Milano, il mercato riscopre Ferragamo, che porta a casa un rialzo del 2,43%. Ritorno di interesse anche su STMicroelectronics (+1,54%) grazie alle corse di Apple e dei tech USA.



Denaro su Banco BPM (+1,46%) e Luxottica (+1,31%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati -1,73% in una giornata "no" per il comparto farmaceutico europeo.



Soffre Atlantia , che evidenzia una perdita dell'1,67% nonostante i positivi dati sul traffico autostradale. Intanto l'Assemblea dei soci ha deliberato di estendere il termine per l'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'Offerta dal 30 aprile al 30 novembre 2018.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap vola FILA (+3,50%) grazie a un possibile interesse di Blue Skye.



Bene anche Cattolica Assicurazioni (+2,13%), Inwit (+2,02%) e Salini Impregilo (+1,86%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Farmafactoring , che ottiene -4,30%.



Sessione nera per IMA , che lascia sul tappeto una perdita del 2,25%.



In caduta libera Hera , che affonda del 2,04%.



Pesante IGD , che segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali.







