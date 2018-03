Leonardo: nuovi ordini elicotteristici per 140 milioni di euro

(Teleborsa) - Leonardo ha firmato ordini per 17 elicotteri del valore totale di circa 140 milioni di euro da parte di diversi clienti in vari Paesi e per un'ampia gamma di applicazioni civili e di pubblica utilità. La firma è arrivata nel corso della manifestazione Heli-Expo, in corso a Las Vegas dal 27 febbraio al primo marzo.



I contratti comprendono un mix di tutti i modelli commerciali: AW119Kx, AW109 GrandNew, AW109 Trekker, AW169, AW139 e AW189.









