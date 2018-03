Leonardo sigla contratto con Malta Air Traffic per comunicazione di controllo del traffico aereo

(Teleborsa) - Leonardo ha firmato un contratto con Malta Air Traffic Services, l'ente per i servizi di navigazione aerea maltese, per la fornitura di una soluzione integrata di comunicazioni terra-aria-terra.



Basata sulla funzionalità "Dual Language", brevettata da Leonardo, la soluzione comprende la fornitura, l'installazione e l'attivazione di funzioni operative che permetteranno lo scambio di messaggi di testo digitali tra controllori e piloti, integrando le tradizionali comunicazioni vocali.



La soluzione soddisfa i requisiti obbligatori e le prestazioni richieste dai principali stakeholder e gestori del controllo del traffico aereo (ad esempio enti per i servizio alla navigazione aerea; ICAO – International Civil Aviation Organization; EASA - European Aviation Safety Agency; SESAR Deployment Manager).



























